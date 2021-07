Addio a Francesco Bosi (Udc), ex sindaco e parlamentare

"Francesco Bosi era un gentiluomo e un politico di razza, molto legato a Firenze dove ha iniziato la sua carriera politica proprio sui banchi di Palazzo Vecchio come consigliere comunale e poi assessore nella giunta Morales. Quando è approdato successivamente in Consiglio regionale, in Parlamento e al governo nazionale si è sempre speso con amore per la nostra città". Lo afferma il sindaco Dario Nardella, appresa la notizia della scomparsa di Francesco Bosi, l'esponente democratico cristiano, che è stato due volte deputato e due volte senatore; nel governo Berlusconi era stato sottosegretario alla difesa e nel 1990 è stato eletto nel Consiglio regionale della Toscana.

"Bosi ha tradotto gli ideali cristiani alla base del suo impegno politico in spirito di servizio - ha continuato il sindaco Nardella -. A nome della città di Firenze mi unisco al dolore della famiglia e degli amici, nel ricordo di una persona giusta e sempre corretta".

"Con Francesco Bosi se ne va un politico vero, uomo preparato e dai modi garbati. Cattolico, sempre impegnato nel campo del centrodestra. Oggi Firenze lo piange". Lo dichiarano i consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai.

"Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia. Siamo certi che la nostra città lo ricorderà come merita" aggiungono Draghi e Cellai.

Erica Mazzetti (FI): "Francesco Bosi era punto di riferimento per tutti noi"

“La scomparsa di Francesco Bosi è un duro colpo per tutta la nostra comunità politica che lui non ha mai mancato di supportare, idealmente e concretamente. È stato un punto di riferimento per tutti noi e ha sempre dato a Forza Italia un contributo di valori, di esperienza, di capacità politica, sia dentro le Istituzioni, che ha servito con impegno e concretezza, sia, dopo, da fuori. Francesco ci ha anche insegnato a parlare a quei mondi, orfani di un centro, che, per lui, devono costituire una delle anime del Centrodestra e sicuramente di Forza Italia. È stato la traduzione politica di cosa voglia significare il cristianesimo sociale. Alla famiglia e ai colleghi di UDC tutta la solidarietà mia e del coordinamento di Prato” afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.