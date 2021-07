Sono saliti a 4 i km di coda per un incidente in Fi-Pi-Li tra le uscite di Pontedera e Ponsacco in direzione mare. Il fatto è stato segnalato poco dopo le 10. Per le lunghe code si consiglia l'uscita a Pontedera o Montopoli.

È il secondo incidente del weekend dopo che un'auto si è ribaltata nella giornata di ieri, sempre al mattino.