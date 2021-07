Documentario dell'assemblea No Keu, proiezione a Sant'Andrea

Lunedì 5 luglio, presso la Casa del Popolo di Sant'Andrea alle 21.15 l'assemblea permanente No Keu organizza la proiezione del documentario "Il Sale della Terra". Sarà un momento di riflessione sul tema della difesa dell'ambiente e della sicurezza della salute collettiva. Il documentario, realizzato da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, ripercorre l'impegno del fotografo brasiliano Sebastiao Salgado contro le devastazioni ambientali in atto in tutto il mondo. Devastazioni che non coinvolgono solo le aree più povere della Terra e apparentemente lontane da noi, ma che - come dimostra la stessa inchiesta Keu - interessano anche i nostri territori. PEr questo da quasi tre mesi stiamo portando avanti una mobilitazione che vede residenti, cittadini forze sociali e politiche del territorio impegnate attraverso l'assemblea permanente No Keu in questa mobilitazione che ha come obiettivo finale proprio la rivendicazione di un diverso sistema di gestione dei servizi e dei beni pubblici nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica e del bene della collettività.