Escursionista precipita e muore sulle Apuane

Un escursionista di cui non sono ancora note le generalità è deceduto cadendo da delle placche rocciose sulle Alpi Apuane. Si trovava nella parte finale del canale di San Viano, sul Roccandagia. Il soccorso alpino di Lucca è intervenuto per recuperare una ragazza che si trovava insieme all'escursionista morto, e che è rimasta bloccata all'uscita del canale di San Viano. I due avrebbero intrapreso una traccia che li avrebbea portati sulla destra orografica dell'uscita del canale, su un terreno molto impervio e ripido. L'incidente è avvenuto nel territorio di Vagli di Sotto, in Alta Garfagnana. La squadra del Sast, si spiega, raggiunta e imbracata la donna, ha iniziato le manovre di calata e si proseguirà così fino al sentiero per poi confluire su Campocatino dove si sta dirigendo un'ambulanza.