Alle 22 di oggi è stato chiuso il tratto stradale tra lo svincolo di Lavoria e lo svincolo di Gello - diramazione per Pisa in direzione Firenze e il tratto tra Cascina e Gello- direzione Livorno. La segnalazione arriva dal CCISS, non è stato diramato il motivo della chiusura. La nota parla di fondo stradale dissestato. Non è chiaro quando sarà riaperto il tratto.