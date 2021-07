Fiori dalle carrozze a Firenze, l'evento Coldiretti-Affi

Martedì 6 luglio, a partire da Ponte Vecchio e poi in tanti luoghi della bellezza fiorentina, i fiori viaggeranno in carrozza, mostrando le composizioni preparate dei maestri fiorai. Appuntamento alle 9.30.

Ripartiamo con un fiore2 è un evento promosso da Coldiretti e Affi, Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani, per ricordare l’importanza dei fiori, dei colori, del bello, nella nostra quotidianità, per comunicare affetto, vicinanza, solidarietà, serenità, speranza, ma anche per combattere l’inquinamento, i cambiamenti climatici.

Un fiaccheraio condurrà nel centro storico di Firenze la carrozza allestita con composizioni di fiori 100% coltivati in Toscana. Nelle varie tappe del ‘flash mob gli imprenditori di Coldiretti Giovani Impresa regaleranno i migliori fiori toscani a turisti e fiorentini.​