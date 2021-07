Altalena in fiamme accanto alle scuole di San Miniato

Un'altalena adiacente alla chiesa di Santa Maria a Fortino in San Miniato è stata incendiata. Il fatto è avvenuto questa mattina.

Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e i volontari della Protezione Civile di San Miniato.

A darne notizia è la Misericordia locale: "Un atto, che nonostante si possa sperare sia stato di disattenzione, ha comportato un grave danno per la comunità. Appena saputo abbiamo inviato sul posto un addetto antincendio che si è coadiuvato con i vigili del fuoco prontamente intervenuti. Sono comunque in via di accertamento le cause reali. Questo fatto faccia riflettere anche sulla necessità di prestare massima attenzione per il periodo di divieto di accensione fuochi. Basta poco per causare seri danni".

"Quello accaduto a Santa Maria al Fortino è un gesto molto grave - dichiara il sindaco -. Mi preoccupano questi segnali; anche se si trattasse di una ragazzata, non ha senso prendersela con un bene pubblico, distruggendolo, considerando che poteva andare anche molto peggio e poteva farsi male qualcuno. Andremo fino in fondo con le indagini e speriamo di rintracciare i responsabili perché simili episodi non sono assolutamente da sottovalutare e non saranno senza conseguenze". L'altalena verrà rimossa e, insieme, anche la pavimentazione sottostante che è andata completamente distrutta.