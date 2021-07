Apre la caffetteria Il Cerro nella biblioteca di Cerreto Guidi

La Caffetteria “Il Cerro” che si trova al piano terra del Centro culturale “Santi Saccenti” che ospita la Biblioteca comunale “Emma Perodi”’, è ufficialmente aperta da sabato 3 luglio.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Sindaco Simona Rossetti. E’intervenuto, fra gli altri il Senatore Dario Parrini.

E’stata finanziata con € 150.000 dalla Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando “Spazi attivi per percorsi di rigenerazione urbana del territorio”.

“Il progetto della caffetteria si lega all’idea di uno spazio che potesse riattivarsi, riavendo una funzione pubblica ma che potesse ospitare anche dei servizi collaterali- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- Per questo il progetto della Biblioteca si è poi connesso a quello della caffetteria che ospitata al piano terra si collega poi a una bellissima terrazza. Questo spazio unisce servizi di caffetteria con proposte culturali, in stretto contatto con l’attività della biblioteca. E’uno spazio utile che offriamo alla comunità per poterlo vivere. Ringrazio Fabrizio della Loggia dei Medici che si occuperà per alcuni mesi della gestione”.

La Caffetteria “Il Cerro” sarà dunque un luogo di incontro, socializzazione, cultura, dove il “Caffè” diventerà luogo accessibile per tutti, strumento di socializzazione e motore attrattivo anche per un turismo sostenibile.

Destinata agli utenti della Biblioteca, la Caffetteria “Il Cerro” si rivolge anche ai cittadini e ai visitatori. E’stata affidata in gestione in via sperimentale in attesa di una successiva gara d’appalto che sia di più lunga durata e di maggior garanzia per i concorrenti alla futura gestione dell’attività, nella convinzione di poter contare anche su maggiori certezze riguardo all’evoluzione del “Covid-19” e delle conseguenti limitazioni.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa