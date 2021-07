Attivo portale sul Ponte della Motta

Dall' 8 luglio 2021 sarà attivo il portale già posizionato sulla Sp 11 "Pisana per Fucecchio" in uscita dalla intersezione a rotatoria di Bassa in direzione del ponte della Motta. Il portale si è reso necessario per impedire il transito dei mezzi pesanti sul ponte.

A questo proposito si ricorda che sono in corso lavori di consolidamento del ponte e che sono già attive due ordinanze che limitano il transito agli autoveicoli con peso superiore alle 3,5 t e ingombro della sagoma maggiori di 2,6 m in larghezza e 2,7 in altezza.

Come sempre dall'inizio lavori è garantito il passaggio dei mezzi Tpl e di soccorso.

Nelle settimane seguenti sarà collocato un portale uguale a quello di Bassa anche sull'accesso a Marcignana da Empoli, sempre sulla SP 11.

Intanto la Sp 11 sarà chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, per eseguire lavori di montaggio del cordonato su sede stradale, dal km 3+660 al km 4+260 circa, nei comuni di Empoli e Cerreto Guidi dalle ore 21 del 5 luglio alle ore 6 di martedì 6 luglio 2021.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa