Cadaveri nelle valigie, sostituto procuratore contesta il Tgr: "Lavoro convalidato dal giudice"

In riferimento ad un servizio del Tgr Toscana di oggi, riguardo all'inchiesta sui coniugi Sheptim e Teuta Pasho, i cui cadaveri sono stati ritrovati nel dicembre 2020 in alcune valigie abbandonate in un campo lungo la Fi-Pi-Li a Firenze, il sostituto procuratore di Firenze Ornella Galeotti contesta la ricostruzione giornalistica.

Le notizie riportate dal Tg3 regionale, "come novità sul duplice omicidio dei coniugi Pasho sono destituite di qualsiasi fondamento" afferma Galeotti, continuando "in particolare non corrisponde al vero che il pm tenga nel cassetto alcunché. Se lo avesse fatto o lo facesse commetterebbe un reato, che dovrebbe essere denunciato all'autorità giudiziaria competente. Il pm ha sottoposto tutto il proprio lavoro investigativo al giudice che lo ha convalidato".

Nel servizio, contestato dal pm, viene affermato che le comparazioni del Dna trovato nelle indagini non avrebbero dato corrispondenza con nessuno dei tre indagati attualmente nell'inchiesta.