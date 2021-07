Chiusa per lavori via delle Chiassatelle a Empoli

Da mercoledì 7 luglio 2021, per cinque giorni, dalle 7.30 alle 18, Via della Chiassatelle sarà interessata da un provvedimento temporaneo di viabilità al fine di consentire la riparazione di un allaccio alla fognatura.

Il tratto che vedrà la viabilità modificata è quello tra Via Rozzalupi e piazza Ristori.

Il divieto di transito non riguarderà i veicoli autorizzati e quelli utili e necessari alle lavorazioni e non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso.

La chiusura della strada sarà strettamente legata all’orario dei lavori e quindi non si protrarrà oltre le 18.

Ogni giorno al termine delle lavorazioni, Via delle Chiassatelle verrà riaperta alla circolazione del traffico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa