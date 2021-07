'Con l’Acciaio e con la Piuma', convegno a Firenze

Nell’ambito delle iniziative per il 700° Anniversario della Morte di Dante Alighieri il presidente del Consiglio comunale Luca Milani promuove il convegno “Con l’Acciaio e con la Piuma. Le Battaglie di Dante” che si terrà martedì 6 luglio alle 17,30 nella Sala D’Arme di Palazzo Vecchio.

“Una giornata per studiare le battaglie a cui prese parte Dante. Battaglie – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – che partono da quella famosa di Campaldino. Leggendo attentamente la Divina Commedia si capisce però che Dante ha affrontato anche altre battaglie, se vogliamo più importanti, e che sono quelle sul senso della giustizia e sul senso della vita. Sarà un approfondimento interessante – prosegue Milani – all’interno degli eventi promossi per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante ed al quale parteciperanno anche i sindaci dei Comuni che confinano con la piana di Campaldino: avremo quindi il sindaco di Pratovecchio-Stia, il sindaco di Poppi ed il sindaco di Castel San Niccolò.

Promosso dal Consiglio comunale di Firenze, in apertura del convegno – conclude il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – premieremo i Lyons Club Firenze per il restauro della statua di Dante in piazza Santa Croce. Nel 2021 ci sono due ricorrenze significative per la nostra città: la fine del periodo di Firenze Capitale d’Italia ed i 700 anni dalla morte di Dante. Quella statua rimette insieme i due eventi.

All’evento “Con l’Acciaio e con la Piuma. Le Battaglie di Dante” parteciperà lo storico militare, Colonnello Antonino Zarcone, già capo dell’ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, la presidente della sezione letteratura del Lyceum Club Annalisa Adami ed il professor Leonardo Scatarzi del Military Historical Center.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa