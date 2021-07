"D'estate viaggia in museo', le culture dei popoli in mostra all'UniFi

Un viaggio fra le culture e i popoli del mondo attraverso un approccio insolito che esalta le mode e gli stili. È l’iniziativa “D’estate viaggia in Museo”, una serie di visite guidate a tema sui vestiti, le calzature, i cappelli e le borse, cioè i vari modi di creare bellezza in diverse epoche e luoghi, rispondendo alle esigenze della vita quotidiana.

L’iniziativa del Museo di Antropologia ed Etnologia del Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino (via del Proconsolo, 12 Firenze), in programma tutti i mercoledì di luglio, offre la possibilità di scoprire forme, colori e materiali inconsueti ed ecologici: primo appuntamento il 7 luglio con “Tutti i vestiti del mondo”. Seguiranno “Calzature per camminare il mondo” (14 luglio), “Un’idea in testa: cappelli e copricapi dal mondo” (21 luglio) e “Borse e borsette” (28 luglio).

Le visite sono fissate alle ore 17.30 e alle 18.30; è necessario prenotarsi (055-2756444 oppure edu@sma.unifi.it ). Per l’occasione, tutti i mercoledì, il Museo rimane straordinariamente aperto fino alle 19.30, oltre il consueto orario di apertura. Maggiori dettagli su www.sma.unifi.it

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa