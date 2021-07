Festa de L'Unità di Fiesole, che successo: eventi, dibattiti e musica a Montececeri

Pronti via e la Festa de L'Unità di Fiesole numero 68 fa subito registrare una grande affluenza, con circa 500 persone presenti complessivamente solo alla prima serata, e nei giorni successivi. Il tutto nel rispetto delle misure anti-covid, grazie alle dimensioni dell'estesa area verde di Montececeri, che si conferma lo spazio perfetto per eventi, dibattiti, musica, ristorazione lungo l'intero mese di luglio.

Un appuntamento che ogni anno si rinnova per il contributo dei volontari, molto sentito dalla comunità fiesolana, e oltre: quest'anno quella di Fiesole è la festa di tutto il coordinamento metropolitano del Partito Democratico. Da sottolineare la collaborazione dei Giovani Democratici Federazione di Firenze e delle Donne Democratiche.

Ogni giorno dalle ore 19 è possibile gustare sulla terrazza panoramica pizza e piatti tipici della cucina toscana, con ingredienti di prodotti locali, quali tortelli di patate al ragù, tagliatelle al cinghiale, peposo, frittura di pesce, dolci e bevande (prenotazione consigliata al numero 320 8560980).

Alle proposte gastronomiche di bar e ristorante, e alla possibilità di seguire in compagnia gli Europei di calcio, per tifare tutti insieme per la Nazionale, si affiancano iniziative di confronto pubblico, presentazioni di libri e serate a tema. Un’offerta ad ampio raggio per garantire piacevoli serate in compagnia, musica italiana di altissima qualità e un confronto diretto con i vertici del Pd regionale e nazionale sui temi di attualità.

Il programma culturale ed artistico della Festa entra nel vivo giovedì 8 luglio, con il concerto di Pino Marino (tra le collaborazioni Daniele Silvestri, Niccolò Fabi e Mauro Pagani), che porta in tour estivo il suo ultimo album “Tilt”, il quinto della sua carriera, con cui sigilla 20 anni all'insegna di un cantautorato moderno e intenso. Tilt è, insieme agli album di Caparezza e Bersani, tra i 5 finalisti del Premio Tenco 2021 della targa 'miglior album' e la canzone 'Calcutta' fra le 5 finaliste della targa 'miglior canzone'.

Tilt è un termine adottato, mutuabile e interpretabile, ma il suono e il suo significato stretto, non si prestano a equivoci.

Questo è il senso attribuibile a tutto l’album, così ne parla l’artista: “Quando si alterano e si infrangono la posizione e l’equilibrio di un Flipper, il suo stabilizzatore interno va in protezione, fa contatto e toglie la corrente al gioco generando il Tilt. Noi siamo giunti ad un Tilt epocale, sociale e culturale. Siamo evidentemente ad un bivio collettivo di rottura e ogni bivio di questa natura, implica una scelta che non preveda il solo singolo aumentato (ovvero il guasto morale che ci accomuna in questa esasperata propensione al vantaggio relativo ed esposizione del sé come termine di paragone e riferimento per il tutto). O si riprende il gioco avendo cura di altre e necessarie modalità oppure si accetta la fine della corsa procurata dalle stesse modalità da cui è stata generata”.

Sabato 10 luglio sarà la volta di Matilde Benvenuti, musicista scandiccese che porterà sul palco le sue grandi doti di sperimentazione e contaminazioni sonore, mentre mercoledì 14 luglio ad essere protagonista sarà la musica e la voce avvolgente di Alice, in arte Alis Mata, accompagnata dal pianoforte di Mario Pagano. Giovedì 15 luglio spazio alla miscela reggae, soul e blues del trio composto da Francesco Pinzani, Guido Masi e Ugo Nativi. Ed ancora: domenica 17 luglio ecco il trascinante etnopop mediterraneo di Populama, mercoledì 21 luglio, rock soul blues con Levi-Strauss, giovedì 22 luglio il blues delle origini con la chitarra di Marco Naffis e sabato 24 luglio il punk rock pop di Sam Wave. Sonorità jazz e bossa nova con la meravigliosa voce di Giulia Bartolini, in trio, lunedì 26 luglio, mentre il mese si chiuderà giovedì 29 luglio con il Valeria Neri Trio tra rivisitazione di Janis Joplin e canzoni d'autore.

Le serate di musica si alternano ai momenti di confronto, il cui orario di inizio è le 21. Il complicato e delicato tema del rapporto tra cambiamenti climatici e demografia sarà al centro del dibattito di venerdì 9 luglio con Alessia Bettini, vicesindaca del Comune di Firenze, Massimo Livi Bacci, dell'Università di Firenze, Rodolfo Ragionieri, dell'Università di Sassari e Bruno Carli, del Cnr e dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Tema che riguarda in particolare proprio la Toscana, che da alcuni anni fa segnare un preoccupante invecchiamento della popolazione.

Martedì 13 luglio le grandi questioni aperte della Regione Toscana, quali vaccini, giovani e lavoro, saranno affrontate da Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, e dai consiglieri regionali dem Massimiliano Pescini, Fausto Merlotti e Cristiano Benucci. Venerdì 16 luglio sarà l'occasione per un confronto a 360 gradi col presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Martedì 20 luglio Alessandro Lo Presti, dell'Università degli Studi della Campania, ci racconta assieme al presidente Eugenio Giani, Nelson Mandela, al centro de 'Il guerriero guaritore'. Venerdì 23 luglio “giovani amministratori a confronto”, a cura dei Giovani Democratici Federazione di Firenze, che domenica 25 luglio organizza anche un dibattito sulla sanità in Toscana. Lunedì 26 si parlerà di ripartenza del lavoro, dopo la pandemia, con l'ex ministro e ora vicesegretario nazionale del Pd, Beppe Provenzano, e il senatore dem Tommaso Nannicini. Mercoledì 28 luglio incontro sulla formazione e le politiche giovanili, con l'assessora regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Fausto Merlotti e il responsabile welfare e lavoro Giovani Democratici di Firenze, David Colin Affolter.

Chiusura dei dibattiti affidata alle Donne Democratiche venerdì 30 luglio, con Serena Spinelli, assessora regionale alle politiche sociali, abitative e cooperazione internazionale, e Simona Pragliola, responsabile del gruppo welfare e diritti delle Donne Democratiche di Firenze: assieme ad esponenti delle comunità straniere si parlerà di “Donne, cittadine d'Italia e del mondo”.

In data ancora da stabilire, si terrà anche un dibattito molto atteso con Simona Bonafè, europarlamentare e segretaria regionale del Pd sul futuro dell'Europa.

"Sulla base di una forte comunione di intenti, la Festa de L'Unità di Fiesole si apre alla collaborazione con il coordinamento PD metropolitano - sottolinea Andrea Aglietti, segretario Pd Unione Comunale di Fiesole -, offrendoci la straordinaria opportunità di mettere al centro della nostra festa e del nostro lavoro battaglie importanti come quelle per i diritti sociali e umani, che il nostro partito a livello nazionale più che mai sta promuovendo anche attraverso la mobilitazione per il DDL Zan. Crediamo inoltre che il rilancio sia possibile, anche a livello locale, mettendo al centro le politiche giovanili, che mi toccano da vicino, e il tema sempre più cruciale dell'occupazione, in particolare quella femminile. Tutto questo non sarebbe possibile senza la fitta rete dei volontari che ogni giorno sono attivi sul nostro territorio, dei quali sono onorato di far parte anche io, dalla Misericordia alla Fratellanza Popolare, all'Associazionismo sportivo e culturale”.

“Questa estate - commenta Marco Recati, segretario metropolitano Pd di Firenze - il tradizionale appuntamento del centrosinistra fiorentino farà tappa a Fiesole, nella suggestiva area verde di Montececeri. Con il coordinamento della segreteria metropolitana Pd, l'organizzazione del Pd locale e il supporto dell'associazionismo fiesolano siamo pronti per accogliere l'affezionato pubblico della Feste dell’Unità per tutto il mese di luglio. Nel pieno rispetto delle normative anti contagio e con tutta la prudenza del caso, proponiamo un programma ricco di iniziative e dibattiti. Sarà anche l'occasione per lanciare le Agorà Democratiche, il progetto messo in campo dal Segretario Letta per un confronto aperto e inclusivo sull'identità culturale e sulle prospettive politiche del Partito Democratico”.

“L'anno scorso fu sostanzialmente un miracolo riuscire ad organizzare la Festa e ci sembrava di tenere una luce accesa nella notte; quest'anno, grazie alla campagna di vaccinazioni, sentiamo di tornare a ricostruire una bella fetta di politica”, osserva Mario Setti, segretario del Circolo PD Fiesole Centro, e organizzatore della manifestazione. “La Festa de L’Unità è la festa di tutta Fiesole. Il coinvolgimento storico ed emotivo tocca tutte le fasce della società fiesolana: il mondo associativo, i circoli, le varie declinazioni politiche legate alla storia antifascista e democratica fiesolana. L'augurio - conclude Setti - è che anche nel lavoro, nell’economia e nei diritti possa accadere sempre più proprio quello che è successo a noi: resistere, proporre, aggregare".

