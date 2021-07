Festival internazionale a Cerreto Guidi, applausi per la pianista Svetlana Beresnaia

Non ha deluso le attese la pianista russa Svetlana Beresnaia che si è esibita nei giorni scorsi in Piazza Vittorio Emanuele II, in occasione del XV Festival Internazionale di Musica che nel corso degli anni ha portato a Cerreto Guidi artisti di fama internazionale.

Diretta dal Maestro Simone Valeri, la Beresnaia ha proposto brani di Bach, Vivaldi, Scarlatti, Handel, Mozart, Chopin e Beethoven, riscuotendo tanti e meritati applausi.

Svetlana Beresnaia è un’artista con grande esperienza scenica. Le sue trascrizioni di musica per organo sono state portate in tutto il mondo assicurandole moltissima notorietà in Russia, in Europa e in America. La Beresnaia si è affermata per essere una musicista brillante con un modo assolutamente personale e unico di esprimersi.

Il prestigioso ed apprezzato Festival è stato organizzato dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione Turistica Pro Loco e dall’Associazione CCN Buontalenti.

Al concerto, nel suggestivo scenario della Piazza che si affaccia davanti alla Villa Medicea, ha assistito il sindaco Simona Rossetti.

"È stata una bella ed intensa serata di musica. Fa piacere che la tradizione del Festival Internazionale osserva il sindaco - vada avanti da anni conservando un alto livello di proposte culturali. Un particolare ringraziamento alla bravissima pianista, al Maestro Simone Valeri che segue da anni con competenza e passione il nostro Festival, a Laura Brotini del CCN, alla Pro Loco e all’azienda Magis Spa per il prezioso contributo".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa