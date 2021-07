Fi-Pi-Li, cedimento tra Cascina e Ponsacco: lavori di messa in sicurezza

Nella serata di ieri a seguito di un cedimento del sottofondo, sulla FiPiLi presso il km 59+300 direzione Firenze del Ramo di Pisa, tra Cascina e Ponsacco, Avr, che ha il global service per la strada di grande comunicazione, è d'urgenza intervenuta mettendo in sicurezza la viabilità e per ripristinare, le condizioni di sicurezza della FiPiLi, entro questa sera.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa