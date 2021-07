Galà di Fondazione Ant a Firenze, Sammontana 'main donor'

Si svolgerà, mercoledì 7 luglio, A Night for ANT – evento di beneficenza dress code total white patrocinato dal Comune di Firenze – realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita BIMBI in ANT, che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care. Gli ospiti saranno accolti in piazza del Carmine, splendida location dell’Oltrarno fiorentino che farà da scenario alla manifestazione caratterizzata da arte, musica, moda e tanto altro. La serata inizierà alle 19.30 con la visita in via del tutto eccezionale della Cappella Brancacci (in gruppi da 20) dove sarà possibile vedere gli splendidi affreschi di Masaccio, Masolino e Filippino Lippi, a seguire la cena placée con l’ingresso e la sistemazione ai tavoli. Durante l’evento si alterneranno momenti di grande emozione come la sfilata della Maison Ermanno Scervino e vi sarà la partecipazione straordinaria di un famoso ospite musicale a sorpresa di grande importanza.

L’evento, sarà presentato da Veronica Maffei e Stefano Baragli – duo ormai legato da tanti anni a tutti gli eventi più importanti di ANT e avrà la direzione artistica di Jacopo Durazzani. L’evento è possibile grazie al prezioso supporto del Main Donor Sammontana e vedrà la partecipazione di Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT e Simone Martini, Delegato ANT fiorentino insieme al Comitato d’Onore eccezionalmente ricco di personalità. Ne fanno infatti parte: Patrizia Bacci Biondi, Imprenditore e titolare di Roy Rogers, Paola Conti, Notaio, Jacopo Durazzani, PR and Event Planner, Elisabetta Fabbri, Presidente Starhotels, Marinella Fani, amministratore e socio di Fani Gioielli, Avv. Aldo Fittante, Sara Funaro, Assessore al Welfare, Titti Giuliani Foti, giornalista e scrittrice, Anne Louise Holm Ferragamo, madrina del comitato, Agnese Landini, Carlo Meli, imprenditore edile e dell’Ippodromo del Visarno, Francesca Pinzauti, Architetto e consigliere di Leo France, Silvia Quiroga, Diplomatica, Tony Scervino, CEO di Ermanno Scervino.

È una gioia tornare finalmente a incontrarsi nel segno della solidarietà – commenta Raffaella Pannuti, presidente Fondazione ANT – È stato un anno e mezzo complicato ma che ci ha visti sempre operativi per non far sentire sole le persone malate di tumore e le famiglie, offrendo loro gratuitamente cure domiciliari, supporto psicologico, servizi. In questo percorso, nonostante lo stop alla maggior parte della raccolta fondi in presenza, abbiamo potuto contare sull’affetto concreto dei nostri donatori. Un grazie speciale va a Sammontana, Maison Ermanno Scervino e all’amico Jacopo Durazzani che in questa serata speciale hanno voluto rendere tangbile, ancora una volta e con grande stile, la loro idea di responsabilità sociale e di vicinanza a chi soffre.

“Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze – sottolinea Simone Martini, Delegato fiorentino di Fondazione ANT – e ci permette di parlare di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica in un ambiente esclusivo e a un pubblico di persone sensibili a queste tematiche e sempre disponibili a far sentire il loro prezioso sostegno ad ANT. Vorrei ringraziare le istituzioni cittadine ci supportano e tutti i nostri sostenitori, senza i quali non potremmo realizzare questa bellissima serata”.

Sono molto lusingato di far parte di questo Comitato d’Onore – dichiara Jacopo Durazzani responsabile della direzione artistica dell’evento – e di aver messo a disposizione la mia professionalità nella creazione e direzione artistica di questo evento”.

“Noi di Sammontana, come impresa, ma soprattutto come famiglia, siamo particolarmente onorati di partecipare a questa serata benefica – dichiara l’azienda Sammontana Main Donor dell’evento - Essere partner di questa iniziativa è per noi motivo di grande orgoglio e una preziosa occasione per dimostrare la nostra vicinanza ad ANT e ai suoi meravigliosi progetti. Una collaborazione iniziata l’anno scorso che sta continuando anche per quest’anno e che ci auguriamo di portare avanti anche in futuro. Sammontana è da sempre il gelato con il sorriso dentro e, dando il nostro sostegno all’Associazione, è proprio il sorriso che ci auguriamo di poter regalare a tutti i piccoli pazienti e alle loro famiglie”.

“Siamo felici e onorati di presenziare e partecipare attivamente a questa speciale serata di beneficienza organizzata dalla Fondazione ANT – commentano Ermanno & Toni Scervino - In un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, è molto importante per noi sostenere coloro che sono impegnati a fornire assistenza domiciliare ai malati oncologici. Dare vita ad una sfilata, in una delle piazze più belle di Firenze, è il nostro modo più sincero per poter celebrare insieme la bellezza della vita”.

L’intero ricavato dell’evento sarà utilizzato per sostenere il servizio di assistenza medica domiciliare gratuita Bimbi in ANT. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 8 medici, 1 nutrizionista, 7 infermieri e 4 psicologi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.

Fonte: Fondazione Ant