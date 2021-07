I fiori di Colle Val d’Elsa protagonisti in un concorso fotografico

L’associazione B e B eventi di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con la Pro-Loco Colle Val D’Elsa organizza il concorso fotografico “Fior di Colle”, un concorso fotografico gratuito in cui le protagoniste saranno le foto dei partecipanti, che dovranno essere inviate a bebeventicolle@gmail.com entro l’11 luglio.

Le foto dovranno non solo contenere scorci di Colle (come palazzi e paesaggi) ma anche fiori, (come gerani e girasoli), il tutto per esaltare l’aspetto floreale colligiano.

“L’obiettivo di questa iniziativa - spiega Patrizia Belli, una delle organizzatrici - è invogliare i cittadini colligiani ad abbellire i propri spazi con i fiori”.

Le foto inviate saranno selezionate stampate ed esposte sotto i portici della sede Pro-loco.

Una giuria di fotografi professionisti decreterà i vincitori che saranno premiati durante la notte gialla.

L’associazione B e B eventi ha al suo attivo numerosi eventi, fra i quali il “Varietà della solidarietà” a scopo benefico e eventi per valorizzare il patrimonio colligiano.

A questo proposito, nel 2020 l’associazione si è occupata di installazioni di alberi natalizi realizzati ad uncinetto dalle cittadine colligiane; l’albero più alto (5 metri) fu installato in Piazza Arnolfo.

Fonte: Ufficio Stampa