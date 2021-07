La musica di Piazzolla protagonista a Empoli: l'omaggio al Chiostro degli Agostiniani

Prosegue il luglio a tutta musica da vivere nel centro storico di Empoli, sotto le stelle d'estate.

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni propone per domani un nuovo appuntamento da non perdere della rassegna "Ouverture". Questa volta la location d'eccezione sarà il Chiostro degli Agostiniani, pronto a divenire palcoscenico e ad accendere i riflettori sui Q5 Tango e un omaggio alla musica di Astor Piazzolla.

L’inizio è previsto per le 21.15.

Le luci della ribalta illumineranno il “Q5Tango", risultato della fusione dei due più grandi gruppi storici italiani il “Four for Tango” e il “Progetto Piazzolla”, si è posto all’attenzione del panorama concertistico per l’approfondimento dedicato al repertorio di Astor Piazzolla, per la modalità di trattazione e l’organico filologico: sin dagli Anni 90, è stato il primo gruppo italiano per il repertorio di Piazzolla e ha eseguito concerti in tutto il mondo e registrato cd con brani sempre molto ricercati del grande compositore argentino.

La musica di Astor Piazzolla è eseguita infatti nel pieno rispetto dello spirito viscerale del tango, nella 'malinconica' verve dei temi e nella brillantezza strumentale, il tutto arricchito, nell’esecuzione del quintetto, da quella 'giusta' creatività personale che rende nuova, accattivante e piena di sorprese, graditissime al pubblico, la musica di Piazzolla.

A Empoli, il gruppo, composto da Massimiliano Pitocco al bandoneòn, Alessandro Vavassori al violino, Adrian Fioramonti alla chitarra, Michele Paerini al pianoforte e Guglielmo Caioli al contrabbasso, proporrà un concerto strumentale dove il tango argentino di Piazzolla sarà elemento coinvolgente e travolgente.

Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16 Empoli, 0571/711122 – 373/7899915, csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org.

Biglietti in vendita da Libreria Rinascita e Bonistalli Musica.

Fonte: Ufficio Stampa