La storia dell'Urbanina, la prima auto elettrica da città: Fucecchio ricorda l'epopea di Narciso Cristiani

Per il ciclo Giovedì del Poggio, alle 21:15 a Poggio Salamartano, a Fucecchio, andrà in scena una serata dedicata all' Urbanina, la prima auto elettrica da città uscita in serie al mondo.

Organizzata per il 40esimo anniversario della morte di Narciso Cristiani, il titolo della serata è appunto "Urbanina, l'auto elettrica degli Anni 60 nata nella campagna del Valdarno. L'avventura imprenditoriale di Narciso Cristiani e del marchese Piero Bargagli".

Intervengono Andrea Pio Cristiani, Alessandro Valiani e Antonello Biscini.

Sarà, infine, presente un modello di Urbanina degli Anni Sessanta.

Fonte: Ufficio Stampa