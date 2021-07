Pallanuoto alle Olimpiadi Metropolitane, Rari Nantes d'oro. Sul podio anche Empoli e Mugello

Un week end in vasca, con tanto pubblico ad applaudire e quasi cento ragazzi a contendersi le medaglie. Al Centro Piscine Mugello di Borgo San Lorenzo, il torneo di pallanuoto delle Olimpiadi Metropolitane ha visto giocare gli Under 14 da venerdì 2 a domenica 4 luglio, in un torneo all’italiana con 6 squadre protagoniste.

A vincere, da imbattuta e a punteggio pieno, con 80 gol fatti e appena 3 subiti nelle 5 sfide disputate, è stata la Rari Nantes Florentia, che al torneo ha fatto partecipare anche la squadra B e soprattutto le Rari Girls, unica formazione femminile a mettersi la calottina.

Ottimo comunque il livello delle partite, con l’Etruria Empoli seconda con 12 punti, e i padroni di casa della Pallanuoto Mugello terzi, davanti a Rari B, Ngm Firenze e appunto la Rari femminile.

"Bellissimo vedere il sorriso, la felicità dei ragazzi e dei loro cari - sottolinea Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport - Mi sembra raggiunto anche così l'obiettivo di riavvicinare i ragazzi al mondo dello sport".

Risultati sportivi a parte, lo scopo del torneo ovviamente era far tornare i ragazzi a giocare. Con le piscine a lungo chiuse a causa del lockdown infatti, molte società hanno trovato enormi difficoltà anche solo a far allenare i ragazzi. L’Olimpiade Metropolitana così è diventata la via migliore possibile per ritornare a nuotare, a far gol o semplicemente a tifare per gli amici in vasca. Alla fine coppe e medaglie per tutti, tra foto, canti e l’inevitabile tuffo collettivo.

Pallanuoto alle Olimpiadi Metropolitane, il video



Qui il report finale del torneo di pallanuoto

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa