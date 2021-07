Prende una birra senza pagare e aggredisce il commesso: una denuncia a S. Giovanni Valdarno

In poco più di 24 ore i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno identificato e denunciato l’uomo che nella notte di giovedì scorso ha tentato una rapina a mano armata ai danni di un negozio di alimentari in San Giovanni Valdarno.

Fondamentale il primo intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Loro Ciuffenna e le successive attività del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno, ha permesso di portare rapidamente a termine l’indagine.

Giovedì scorso, quindi, i Carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno ricevuto la richiesta d’intervento da parte di una guardia giurata, presente sul posto per caso on quanto fuori servizio, che segnalava all’interno del negozio una lite tra l’addetto alle vendite e un uomo che, nel corso della discussione aveva dapprima puntato alla gola un coltello contro il commesso per poi colpirlo con un violento pugno in faccia e darsi alla fuga.

Le pronte indagini hanno consentito di ricostruire un chiaro ed inequivocabile quadro dei fatti: l’aggressore, un giovane straniero sulla trentina, era entrato nel locale e dopo aver prelevato una birra dal frigo si stava allontanando senza pagarla. Poco dopo, lo stesso giovane, fa nuovamente rientro nel locale, chiedendo un’altra bibita. La richiesta del commesso che nel frattempo si era posto di fronte al frigorifero delle bibite di pagare il denaro dovuto, anche per la precedente consumazione, faceva “alterare” il giovane che, estratto dal marsupio un coltello, lo puntava verso la gola del commesso, pretendendo che gli venisse consegnata la birra, per poi appunto colpirlo con un pugno al mento e darsi alla fuga.