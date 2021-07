Progetto mammella Ant, visite gratuite a under 45 a Scandicci

La prima data sarà quella di martedì 13 luglio 2021, con il Progetto Mammella per le donne sotto i 45 anni, che si terrà presso gli Studi Medici della Croce Rossa Italiana, in Via Antonio Vivaldi 2 a Scandicci, grazie all’aiuto fondamentale di Co.bra.ma che ha scelto di sostenere tutto il programma 2021 di prevenzione ANT a Scandicci e che da anni sostiene le attività di ANT sul territorio. L’iniziativa ha ricevuto anche il patrocinio e un contributo dall’amministrazione comunale di Scandicci. In totale saranno 6 le sessioni che Fondazione ANT prevede per il 2021, una giornata di Progetto mammella a luglio, cui seguiranno 5 giornate di Progetto melanoma fra settembre e ottobre, per un totale di 136 pazienti. Le sessioni di Scandicci si aggiungono a quelle già organizzate da ANT a partire dal mese di aprile nella nostra Regione.

Per la data di martedì 13 luglio, destinata alle cittadine residenti nel Comune di Scandicci, saranno disponibili 16 visite. Per accedere alle visite di luglio è obbligatoria la prenotazione telefonica, chiamando il n. 3490693571 da 6 a 12 luglio dalle 9,30 alle 13, escluso weekend e fino ad esaurimento posti.

“La partnership ha un valore in più quest'anno, perché riporta l'attenzione sulla prevenzione oncologica, gravemente trascurata nei mesi dell'emergenza Covid-19 – spiegano i promotori - Si stima infatti che nel primo semestre del 2020, si siano effettuati oltre un milione di esami di screening in meno, per un potenziale incremento delle diagnosi di cancro prossimo alle cinquemila unità. È questa la faccia più subdola del Covid-19. A tracciare la stima è stato l’Osservatorio Nazionale Screening, in un rapporto che quantifica i ritardi accumulati nella diagnosi oncologica di popolazione nei primi cinque mesi del 2020, caratterizzati dalla fase acuta della pandemia”.

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente della popolazione femminile nelle donne tra i 35 e i 75 anni. Le neoplasie mammarie divengono più frequenti dopo i 30 anni e raggiungono la massima incidenza tra i 45 e i 60 anni, mostrando un aumento relativo con il progredire dell’età. La diagnosi precoce è una potente arma di prevenzione secondaria di questo tumore, che ogni donna dovrebbe eseguire periodicamente, effettuando l’autopalpazione, sottoponendosi a visita senologica e ad indagini strumentali a seconda dell’età e delle indicazioni mediche. Il Progetto Mammella di prevenzione del tumore, che propone Fondazione ANT, ha come obiettivo quello di diagnosticare precocemente lesioni sospette intervenendo così nel modo più adeguato e tempestivo possibile. Le visite organizzate a luglio a Scandicci, saranno visite senologiche con ecografia mammaria.

“Per noi il 2021 si presenta come un anno ancor più difficile del 2020 – ha detto Simone Martini, Delegato ANT di Firenze – Per questo la collaborazione con Co.bra.ma, Comune di Scandicci e Croce Rossa Italiana, che ha subito accettato generosamente di ospitare in modo gratuito le visite ANT, è ancora più importante quest’anno. Fondazione ANT da sempre si impegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica, informando, sensibilizzando e soprattutto erogando ogni anno visite di prevenzione in diversi ambiti. È evidente come l’emergenza COVID abbia causato un ritardo nei programmi di screening di prevenzione, noi speriamo di dare il nostro contributo alla ripartenza di questo importante settore, mettendo a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili”.

Con i progetti di prevenzione oncologica che ANT porta in tutt’Italia, vengono offerte ogni anno oltre 20.000 visite gratuite e naturalmente ogni giorno nella nostra regione continua anche l’instancabile attività di assistenza domiciliare gratuita e specializzata offerta ai malati di tumore.

Siamo molto contenti che questo progetto abbia preso una forma concreta perché dare opportunità di fare prevenzione é una cosa molto importante che può evitare l’evolversi di qualcosa di irrecuperabile. Noi della Cobrama daremo sempre la disponibilità a creare eventi che diano poi la possibilità ad ANT di fare queste giornate, appena vi sarà nuovamente l’opportunità. Un grazie di cuore va anche a tutte quelle persone, sia privati cittadini che facenti parte di aziende di Scandicci, che partecipano a queste serate di beneficenza – hanno dichiarato Giancarlo e Samantha Bramini di Cobrama – Insieme a tutto lo staff Cobrama desideriamo ringraziare per questo bellissimo progetto.

Una delle tante attività delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è quella di “Tutelare e promuovere l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone – ha detto Gianni Pompei, Presidente del Comitato di Scandicci di Croce Rossa Italiana - e di conseguenza la Croce Rossa Italiana, fin dalla sua costituzione, ha operato in questa direzione, partendo dalle Campagne antimalariche della fine dell’800 per arrivare negli ultimi anni alla partecipazione, per esempio, alla Campagna dedicata all'informazione e prevenzione sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili”.

In questa ottica il Comitato della CRI di Scandicci ha aderito con entusiasmo a questo progetto, ritenendolo in linea con gli intenti della nostra Associazione che confermano ancora una volta Sua attività di prevenzione sul territorio.

“Con le iniziative di questa estate ripartono le campagne di prevenzione promesse dalla nostra amministrazione insieme ad ANT – ha dichiarato Andrea Franceschi, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Scandicci - E' un modo per andare oltre l'emergenza della pandemia legata al Covid19, un modo per incentivare le buone pratiche di prevenzione e di controlli che possono essere fondamentali per evitare il manifestarsi di problematiche più grandi che, se prese per tempo, possono essere tenute sotto controllo. Anche in questo caso cerchiamo di essere di supporto alle attività di ANT che insieme a Croce Rossa si mettono a disposizione per analisi gratuite alla popolazione di Scandicci. E' un piccolo gesto ma è anche un segnale importante che sottolinea quanto sia fondamentale, anche in una situazione di emergenza sanitaria non ancora superata, puntare sulla prevenzione”.

Ogni mese, visitando la sezione prevenzione del sito ant.it/toscana, sarà possibile trovare le date e le modalità di prenotazione delle visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate da ANT in Toscana. Per le richieste di assistenza domiciliare gratuita e specializzata per i malati di tumore e per avere informazioni sulle attività di ANT in Toscana, è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.

“Fondazione ANT è un ospedale senza muri che ogni giorno cura gratuitamente a domicilio 3.000 malati di tumore in 11 regioni italiane, tra cui la Toscana. Con il suo fondatore, l’oncologo Franco Pannuti, ANT è stata tra i pionieri dell’assistenza sanitaria domiciliare in Italia e anche in questi mesi è sempre stata in prima fila, non in corsia ma nelle case delle persone. In Toscana, dove è operativa dal 1997, ANT oggi può contare su un’équipe sanitaria composta da 8 medici, 1 nutrizionista, 4 psicologhe e 7 infermieri che si prendono cura ogni giorno di oltre 300 pazienti nell’area di Firenze-Prato-Pistoia e Massa-Carrara-Versilia”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa