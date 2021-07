Rave party a Tavolaia, 200 identificati su 6mila partecipanti

Una minima parte dei partecipanti al rave party di Tavolaia, festa illegale organizzata nel territorio di Santa Maria a Monte, è stata identificata dalle forze dell'ordine. Parliamo di chi ha già lasciato l'evento organizzato abusivamente nella notte tra sabato e domenica.

La zona è infatti cinturata da polizia e carabinieri, oltre un centinaio di agenti, e da un dispositivo di protezione civile con l'istituzione di tre check point sulle vie d'accesso per bloccare eventuali nuovi arrivi.

Il comune ha attivato il COC Centro Operativo Comunale coinvolgendo la Protezione civile per gestire l'emergenza e dare supporto alle operazioni. Si ricorda che per sfavorire l'afflusso dei partecipanti al rave party di Tavolaia è stata chiusa al traffico la via Valdinievole, ad esclusione, dei residenti.

"Per ora stiamo monitorando la situazione e non si segnalano particolari criticità al di là della musica techno molto alta che è udibile anche a centinaia di metri di distanza. Non abbiamo neppure notizia di criticità sotto il profilo sanitario, anche se sul posto vi sono ambulanze e personale del 118 pronti a intervenire in caso di necessità". Così ha commentato il prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo.