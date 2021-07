Ruba in una casa, fugge e accusa un malore: arrestato

Ha rubato in una casa di Marina di Pietrasanta, è fuggito e ha accusato un malore. I poliziotti lo hanno fermato e soccorso, hanno trovato delle chiavi che aveva lasciato in terra e sono risaliti a numerosi furti dei giorni precedenti.

Un 58enne residente a Roma ma originario di Viareggio è stato messo in manette in Versilia. Alle 21.30 del 4 luglio l'uomo è entrato in una casa in via Duca della Vittoria a Marina di Pietrasanta e ha rubato un diffusore bluetooth. Sorpreso, è scappato in via Maddalena. La polizia lo ha bloccato, lui si è dichiarato cardiopatico e provato dalla corsa. Portato in ospedale, è stato dimesso nella notte e poi arrestato.

Nel corso della fuga il ladro si era disfatto del diffusore e di un paio di chiavi. Queste risalivano a un albergo di Marina, dove il 58enne era alloggiato. La polizia è entrata nella camera dell'uomo e ha trovato carte di credito, I-pad e denaro contanti, tutti proventi di furti a turisti in Versilia il 3 e 4 luglio. Il tutto è stato riconsegnato ai proprietari.