Scippata 44enne in zona Fortezza, indagini in corso

Nella serata di ieri, poco prima di mezzanotte, i carabinieri del Norm sono intervenuti in via Ridolfi a Firenze, incrocio con via di Barbano, poiché era stato segnalato un furto con strappo. Giunti sul posto, gli operanti hanno preso contatti con la vittima, una donna di 44 anni, la quale ha riferito che, mentre stava passeggiando a Firenze con alcuni suoi amici, un soggetto straniero le aveva strappato la borsetta dalle mani. Immediatamente uno dei suoi amici si è messo all’inseguimento del malfattore il quale, dopo avere prelevato i soldi dalla borsa (300 euro), la buttava per terra continuando a scappare e riuscendo a far perdere le sue tracce. La vittima non ha riportato lesioni. Indagini in corso.