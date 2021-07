Tennessee e Siena, le Università collaborano per la mobilità degli studenti

Ricevuta questa mattina in rettorato una delegazione dell'University of Tennessee, con la quale sono già operativi accordi per la mobilità di studenti, che frequenteranno corsi in città, presso l'Ateneo e la società Dante Alighieri

Una delegazione della University of Tennessee è stata ricevuta questa mattina all'Università di Siena dal rettore dell'Ateneo Francesco Frati e dal professor Luca Verzichelli, delegato alle Relazioni internazionali.

La collaborazione è stata avviata formalmente due anni fa attraverso la stipula di un accordo quadro tra l'Ateneo senese, University of Tennessee Martin e Comitato senese della Società Dante Alighieri e prevede la gestione di un programma di mobilità studenti dall'università statunitense, che frequenteranno corsi sia presso la società Dante Alighieri, sia presso l'Università di Siena.

In futuro l'accordo potrebbe prevedere per gli studenti della University of Tennessee anche la possibilità di frequentare a Siena programmi specifici e corsi dedicati nelle discipline economiche, mediche e nell'ambito delle scienze politiche.

Nella sala consiliare dell'Ateneo, il rettore Francesco Frati e il professor Luca Verzichelli, insieme al presidente della Società Dante Alighieri Luca Bonomi, hanno incontrato Todd Winters, Dean of the College of Agriculture and Applied Sciences, il direttore dei programmi all'estero Joe Ostenson, la professoressa Susan Winters del Programma Nursing, Austin Ferrell degli Educational Studies e lo studente Jonathan Utley. All'incontro ha inoltre partecipato il presidente della Scuola di Economia e Management Claudio Pacati con tre rappresentanti degli studenti della Scuola.

Nel pomeriggio, al Centro didattico delle Scotte, la delegazione ha inoltre incontrato i docenti Luigi Gennari ed Elena Bargagli per ampliare la collaborazione anche con il corso di laurea in infermieristica.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa