"Una stanza tutta per sé", cena a sostegno del progetto Soroptimist Valdarno Inferiore

Nel 2015 il Soroptimist International d’Italia promuove un progetto nazionale che prendendo ispirazione dal titolo di un saggio di Virginia Woolf dedicato alle studentesse delle Università di Oxford e Cambridge (1928) viene denominato "Una stanza tutta per sé". Il progetto nasce con lo scopo di sostenere le donne nel delicato ed incisivo momento della denuncia di violenze ed abusi alle Forze dell’Ordine. Verificata infatti la carenza nei luoghi istituzionalmente deputati ad accogliere le denunce di maltrattamenti e violenze sotto qualsiasi forma, di strutture adeguate a rendere sicura e protetta tale particolare esigenza, il Soroptimist siglava con il Comando Generale dei Carabinieri un accordo poi trasfuso in un Protocollo di intesa nel novembre 2019 con il quale si è impegnato attraverso la rete dei suoi clubs, a promuovere come progetto nazionale quello di individuare e allestire “stanze” dotate di impianti di videoregistrazione e arredate in modo consono alla delicatezza del tema oggetto di denuncia all’interno di Caserme.

All’intesa con i Carabinieri segue nel novembre 2020, la firma di un protocollo d’Intesa con il Dipartimento di sicurezza del Ministero dell’Interno per promuovere il progetto della “Stanza tutta per sé” presso Questure e Commissariati.

Dal 2015 ad oggi le stanze realizzate dai clubs sul territorio nazionale hanno superato le 170 unità. Noi del Valdarno Inferiore stiamo lavorando per poter attivare più di una Stanza tutta per se nel nostro territorio, con la collaborazione di tutti i soggetti interessati e con il sostegno di coloro che sono sensibili alla particolare delicatezza del racconto e dell’ascolto di fatti di violenza e di sopruso che colpiscono le donne e i minori.

È a questo fine che destineremo i proventi della partecipazione alla cena aperta a tutti previa prenotazione, che si terrà il 15 luglio 2021 alle ore 20,30 presso il suggestivo scenario del Golf Club Bellosguardo a Vinci.

Fonte: Club Soroptimist Valdarno Inferiore