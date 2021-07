Vigili-detective a San Casciano individuano i proprietari di 16 auto abbandonate

Il controllo attento e capillare della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, supportato dalle segnalazioni dei cittadini, porterà alla rimozione di tutte le auto abbandonate presenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Da mesi gli agenti della Polizia locale sono impegnati nel prevenire e contrastare il fenomeno delle auto abbandonate sul territorio chiantigiano. Sono attualmente una quindicina i veicoli a fine vita, censiti e identificati dagli agenti della Polizia locale, diretta dal comandante Massimo Zingoni, rinvenute in alcune delle aree più periferiche del comune sancascianese. Si tratta di mezzi di vario genere, autovetture e furgoni di provenienza italiana e straniera, di cui, grazie all’attività certosina degli agenti, sono stati individuati i proprietari e sono state avviate le procedure per la rimozione e il trasferimento presso i centri di raccolta autorizzati.

La giunta Ciappi ha inteso dunque rafforzare le azioni e gli interventi volti a risolvere il problema dell’abbandono dei veicoli che si è manifestato soprattutto negli ultimi anni nelle aree decentrate, come parcheggi e zone verdi. “E’ un lavoro complesso, costituito da un articolato complesso di indagini - spiega il vicecomandante della Polizia locale Marco Ravaglia – innanzitutto ci preoccupiamo di verificare con un verbale di constatazione le effettive condizioni di abbandono del mezzo, accertiamo l’eventuale provenienza furtiva, controlliamo se sia provvisto o meno di targa e o contrassegno nonché di parti essenziali per l’uso o la conservazione, ne verifichiamo le pendenze fiscali e tributarie, e ci mettiamo alla ricerca di elementi e tracce utili all’identificazione del proprietario al quale successivamente notifichiamo il rinvenimento del mezzo, applicando le sanzioni previste e richiedendo a suo carico lo smaltimento del veicolo che causa degrado nell’area dell’abbandono”.

Chiunque cerchi di disfarsi della propria autovettura, abbandonandola in area pubblica e privata, rischia una multa pari a 1.666,00 euro. “E’ frequente il caso in cui - aggiunge il vicecomandante Ravaglia - il proprietario non si palesa né risponde alle notificazioni o quello legato all’assenza di targa o numero di immatricolazione, anche in tale situazione è il Comune ad attivarsi per l’identificazione, la rimozione e lo smaltimento del veicolo, trasformatosi in rifiuto speciale, presso un centro di raccolta autorizzato”. “E” un problema ambientale, oltre che di decoro urbano, quello causato dalle auto abbandonate - precisano gli assessori Elisabetta Masti (Polizia locale) e Ferdinando Maida (Ambiente) – un atto di inciviltà deprecabile che va contrastato ed arginato – attraverso il lavoro di controllo del territorio della Polizia locale e la fondamentale rete di collaborazione con i cittadini che segnalano i casi più distanti ai nostri uffici”.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino