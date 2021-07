Assoconciatori, Caporale nuovo presidente. Cda senza indagati dopo inchiesta Keu

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell'Associazione Conciatori in merito al rinnovo del cda e della presidenza per il triennio 2021-2023. L'operazione era in programma per il 2020, anno di scadenza dei precedenti organi direttivi, ma la pandemia ha dilatato in tempi. In seguito è arrivata l'inchiesta Keu, che ha travolto i vertici dell'associazione e del consorzio Aquarno, con numerosi indagati. In un precedente comunicato l'associazione aveva dichiarato la propria estraneità alla vicenda. Alcuni arresti e interdizioni si sono attenuati su ricorso alle autorità giudiziarie.

Di seguito la nota stampa diramata quest'oggi sul nuovo Cda.

Federico Caporale è il nuovo presidente dell’Associazione Conciatori, eletto mercoledì 30 giugno all’unanimità dal rinnovato cda dell’Associazione Conciatori, in carica per il triennio 2021-2023.

Federico Caporale, nato a Roma il primo novembre 1969, è presidente di “Strata spa”, società di consulenza professionale che opera in diverse aree, dal supporto giuridico-amministrativo all’organizzazione aziendale, dalla pianificazione alla gestione di servizi legati alla salvaguardia ambientale. «Lavoreremo -dice il presidente Caporale- per gestire al meglio le sfide complesse che ci vedono impegnati nell’attuale momento storico e che coinvolgono, oltre all’Associazione Conciatori, numerosi attori sia di questo distretto conciario che dell’intero comparto. Intanto proseguiamo in quelle attività già in atto e che continuano ad essere strategiche per la vita dell’intero distretto di Santa Croce sull’Arno, dagli investimenti infrastrutturali ai nuovi progetti di ricerca. In questo contesto vogliamo valorizzare l’approccio delle nostre aziende in una direzione di concreta e trasparente responsabilità ambientale, convinti che nel distretto ci sono tutti i presupposti per agevolare lo sviluppo virtuoso dell’industria conciaria».

CDA Associazione Conciatori. Insieme al presidente Federico Caporale, compongono il cda Associazione Conciatori, in carica per il triennio 2021-23: Roberto Lupi (Bcn Concerie) vicepresidente Associazione Conciatori, Francesco Giannoni (Tuscania Industria Conciaria), Fabrizio Nuti (Nuti Ivo Group), Marco Nuti (Conceria MB3), Paolo Rosati (Conceria F.lli Rosati), Luca Stefanelli (Mario Stefanelli & Figli), Matteo Vannucci (Conceria Nuova Impala).