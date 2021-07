Casa Accoglienza Alice, l'inaugurazione dell'alloggio per famiglie di piccoli in cura al Meyer

“Un paziente su quattro arriva al Meyer da fuori regione -spiega Alberto Zanobini, Direttore generale dell’Ospedale pediatrico fiorentino - Per questo è importante poter contare su una ricca rete di ospitalità capace di dare un aiuto concreto alle tante famiglie che arrivano da ogni parte d’Italia e si rivolgono ai professionisti del nostro ospedale per un problema di salute dei loro figli. Questa casa accoglienza rappresenta un ulteriore tassello importante di un mosaico che ci rende particolarmente orgogliosi della nostra realtà”.

Giovedì 8 luglio verrà inaugurata Casa Alice, un appartamento indipendente situato a Firenze in via Puccinotti 67, che l’Associazione Alice Benvenuti Onlus ha messo a disposizione della rete di ospitalità delle famiglie dell’Ospedale Pediatrico Meyer per le brevi degenze.

“Con la prima Casa Accoglienza Alice - spiega l’Associazione - siamo in grado di ospitare, in modo totalmente gratuito, una famiglia di quattro persone, con bambini, proveniente da qualsiasi parte d’Italia”.

Il taglio del nastro avverrà alla presenza del Direttore Generale dell’Ospedale Pediatrico Meyer, il dottor Alberto Zanobini, oltre ad amici del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’Associazione.

Casa Alice progetto fortemente voluto dall’Associazione Alice Benvenuti Onlus, è il frutto della generosità di tante persone in nome dell’amore verso il prossimo e in ricordo di Alice. Lo scopo del progetto è fare sì che la solidarietà trovi posto nella vita quotidiana.

Il progetto segue l'accordo attivo da oltre un anno con il Servizio 4242 per il trasporto gratuito dei piccoli degenti in caso di particolari necessità, attraverso buoni taxi per il rientro dal Meyer alle loro abitazioni.

L’Associazione Alice Benvenuti Onlus, nasce a seguito della prematura scomparsa di Alice Benvenuti, 18 anni, che ha lottato per moltissimo tempo con una Leucemia linfoblastica acuta presso l'Ospedale Pediatrico Meyer.

Sull'esempio del suo coraggio e determinazione e con il suo sorriso che infondeva fiducia e dolcezza ai molti bambini e giovani incontrati nel suo percorso di cura, l'Associazione si è data il duplice scopo di aiutare e sostenere le famiglie dell'Ospedale Pediatrico Meyer e di agevolare le giovani generazioni nella realizzazione delle proprie aspirazioni con Borse di Studio e progetti di aiuto per mantenere vivo il suo ricordo.

Piccoli gesti affinché il sorriso di Alice possa illuminare i volti dei bambini e le loro famiglie.

Fonte: Ufficio stampa