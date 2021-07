Certosa Festival, l'estate di Calci si colora di concerti e cultura

“In cammino”. E’ il titolo dato alla XXI edizione del Certosa Festival che colorerà l’estate calcesana a partire da giovedì 8 luglio fino al 15 settembre.

Un’edizione ricchissima, capace di conciliare e valorizzare tutti i gusti, che offrirà musica, cultura, dibattiti ma anche spettacoli per bambini e tavole rotonde.

La kermesse – con la direzione artistica di Salvatore Ciulla, la collaborazione del Comune di Calci e il sostegno Confesercenti Toscana Nord e Toscana Energia – sarà affiancata come lo scorso anno da “CON... IL CERTOSA FESTIVAL” , un calendario parallelo che offrirà - dal giorno 8 luglio fino a mercoledì 15 settembre - concerti, prosa, incontri e presentazioni che si integrano perfettamente con il festival in un unicum in grado di soddisfare l'interesse non solo dei calcesani ma di tutto il pubblico, turisti compresi.

Gli eventi – gratuiti ma con prenotazione obbligatoria a certosafestival@gmail.com - si terranno principalmente grazie alla disponibilità della U.P. Valgraziosa al "teatrino degli ulivi" di via dei Nocetti e alla Pieve di Calci con inizio alle 21.15 e possibilità di ingresso del pubblico dalle 20.30.

“Il Certosa Festival si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi e partecipati della Provincia di Pisa" interviene il direttore artistico Salvatore Ciulla.

"Ringrazio don Antonio Cecconi per l’aiuto e la straordinaria disponibilità e l’amministrazione comunale di Calci per la rinnovata fiducia: in questi anni tutti noi abbiamo capito che lavorare in sinergia porta risultati che sublimano il nostro lavoro che altro non è che un lavoro di passione. Gli artisti vengono molto volentieri a Calci e, per questa edizione, confermiamo un cartellone di elevatissimo prestigio. Ricordo, per citarne uno, che il 16 luglio avremo uno dei più grandi chitarristi classici viventi, Flavio Cucchi, che fa concerti in tutto il mondo, dal Giappone all’America. Il titolo di questa ventunesima edizione è 'in cammino' perché tutti noi, ognuno nel proprio settore, dobbiamo ripartire e rimetterci sulla giusta strada con idee e progetti”.

"Non posso che ringraziare il direttore artistico Salvatore Ciulla per la capacità di ascolto e la capacità organizzativa. Senza di lui e senza l’Unità Pastorale della Valgraziosa non saremmo riusciti a creare una kermesse così ricca" aggiunge l’assessora alla cultura Anna Lupetti.

"Proprio come lo scorso anno, nonostante le difficoltà legate al momento che abbiamo vissuto e che purtroppo non è ancora terminato, siamo oggi a presentare questo eccellente cartellone convinti che la cultura sia fondamentale al benessere delle persone. Con questi appuntamenti estivi – si inizia giovedì 8 luglio con una tavola rotonda dedicata ai 75 anni dell’assemblea costituente - si ha di nuovo la possibilità di godere di spettacoli gratuiti all’aperto che spaziano nei generi, dalla musica pop tradizionale e leggera, per concludersi con il jazz».

“Siamo davvero lieti di sostenere e dare anche quest’ anno il nostro contributo per la realizzazione di questo bellissimo evento – ha detto Laura Grassi, Presidente Confesercenti Monti Pisani -. Come associazione siamo consapevoli che la manifestazione debba svolgersi in sinergia con gli operatori commerciali del territorio così da confermare un percorso virtuoso capace di dare ricadute positive al tessuto economico locale. Domenica 5 settembre alle 16 sosterremo un’iniziativa per bambini, in collaborazione con la Camera di Commercio e Terre di Pisa, dal titolo “Super!Super!Super!” a cura dei Chicchi d’Uva”.

A concludere è il Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti: "Non possiamo dire che a Calci tornano gli eventi e la cultura perché in realtà, e per fortuna, grazie alle associazioni gli eventi non sono mancati neppure la scorsa estate e perfino nei mesi invernali quando hanno organizzato eventi online per far sottolineare ancora di più il concetto di “comunità” che è molto vivo nel nostro paese. Il legame tra il Comune e il Festival è cresciuto negli anni fino a diventare una realtà rappresentativa capace di attrarre visitatori e persone da tutta la provincia. Ringrazio il direttore artistico Ciulla e l'unità pastorale Valgraziosa per l'unità di intenti e la sinergia che hanno permesso di essere oggi qui ad inaugurare questa bella rassegna e Confesercenti Toscana Nord con la quale collaboriamo da qualche anno per cercare non solo di promuovere l’evento ma anche per favorire una maggior ricaduta sul tessuto economico locale. Non solo svago, intrattenimento e cultura ma anche un piccolo aiuto per la ripartenza del settore artistico, uno tra i più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia".

CERTOSA FESTIVAL XXI

“In cammino”

10/07/2021 - VOODOO DID e LAI

In concerto.

21/07/2021 - FLAVIO CUCCHI

In concerto. Serata d'onore con uno dei più grandi chitarristi classici contemporanei.

21/07/2021 - DANTE E PISA

Per il settecentesimo anniversario della sua morte. Incontro con Alessandro Bedini e Stefano Mecenate. Lettura di Salvatore Ciulla.

23/07/2021 - CLASS QUARTET

Dall'America all'Italia, un viaggio nella musica.

30/07/2021 - Pieve di Calci - DELL'ARTE CONTAGIOSA

Per il settecentesimo anniversario della morte del poeta, continua il viaggio con Dante e la lettura del XX Canto dell'Inferno.

04/08/2021 - UNA ROSA PER ROSA

Omaggio a Rosa Balestrieri. Con Ilaria Savini (voce) e Rocco Giorgi (chitarra)

06/08/2021 - NERVI e RUGO

In concerto

09/08/2021 - FUCINI IN CITTA'

A chiacchera con Nèri nella Toscana di oggi. Omaggio a Renato Fucini nel Centenario della morte. Evento a cura di Piero Nissim.

03/09/2021 - JAZZOLOGY

Concerto tributo a cura di Michael Petrucciani, Nico Gori, Piero Frassi e Andrea Beninati.

06/09/2021 - PISA-NEW YORK E RITORNO

Concerto jazz con il trio di Paolo Benedettini + special guest.

10/09/2021 - Pieve di Calci - IL CAMMINO DELL'UOMO

Di Martin Buber. Lettura a cura di Salvatore Ciulla, musiche di Antonio Ciulla

CON… IL CERTOSA FESTIVAL

Giovedì 8 Luglio – 75 ANNI DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Incontro a cura del Prof. Saulle panizza con la partecipazione del presidente provinciale ANPi Bruno Possenti.

Mercoledì 14 Luglio – RIDEFINIRE IL VOLONTARIATO

Presentazione del volume edito da Pisa University Press e curato da L. Gori e E. Rossi.

Sabato 24 Luglio – CAROTI BAND

In concerto.

Lunedì 26 Luglio – CON I PIEDI PER TERRA

Un cristiano di fronte a Dio e allo Stato. Presentazione del libro di D. Bonhoeffer con il Vescovo di Pescia Mons. Roberto Filippini.

Mercoledì 28 Luglio – FRA’ FEDERICO RUSSO E REDEMPTION SONS

In concerto.

Mercoledì 11 agosto – JUKE BOX MUSICA E PAROLE

Con Daniela Bertini e Luca Erriquenz

Domenica 5 settembre – SUPER!SUPER!SUPER!

Spettacolo per bambini a cura de “La Compagnia dei Chicchi d’Uva”

Mercoledì 8 settembre – QUELLO CHE LE DONNE… CANTANO

Concerto a cura di Maria Chiara Lazzerini (voce) e Luca Cartella.

Mercoledì 15 settembre – PARLIAMO DI CICLISMO

Con Ilario Luperini e Don Antonio Cecconi

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa