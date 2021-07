Cordone (Lega): "Ricordiamo La Pira anche nell'Empolese Valdelsa"

Riportiamo il commento di Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI - Lega Salvini Premier) sulla figura di Giorgio La Pira, storico sindaco Dc di Firenze oltre che parlamentare.

"Domani 7 luglio 2021, parteciperò all'importante riunione del Consiglio Nazionale dell'ANCI che si svolgerà a Roma e con l'occasione voglio condividere anch'io, la proposta di ricordare Giorgio La Pira, il Sindaco Santo di Firenze, in occasione del 70esimo anniversario della sua elezione a Sindaco di Firenze, un uomo coraggioso e pragmatico e non un sognatore.

Un amministratore, fautore del rispetto dei valori della persona umana, della libertà e dell'indipendenza dei pPopoli; un politico tutto d'un pezzo che tra l'altro, salvò la fabbrica Pignone (di proprietà della Snia Viscosa), dalla chiusura, scongiurando centinaia di licenziamenti.

La Pira nella sua azione politicoamministrativa, pose le città al centro del mondo perché affermava che i popoli vivevano nelle città e che le città erano le vere basi su cui costruire una pace duratura nel mondo, minacciato allora dalla guerra nucleare (eravamo in piena guerra fredda).

Partendo da questi presupposti, credo che sarebbe opportuno che nei Consigli comunali e non solo, delle nostre Città: Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, Montespertoli e Vinci, dovremmo ricordare la figura di Giorgio La Pira come esempio per tutti gli Amministratori di oggi".