Donazione del Lions Club Siena alla Fondazione Nannini

Il Lions Club di Siena ha fatto visita alla Fondazione Danilo Nannini, la casa di accoglienza per mamme che si trova all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con una delegazione formata dalla presidente, professoressa Alessandra Masti, e dal presidente Lions di zona dottor Franco Stanghellini. L’occasione della visita è stata anche quella di una donazione da parte del Lions Club di Siena alla Fondazione, alla presenza del direttore amministrativo dell’Aou Senese Maria Silvia Mancini, della presidente della Fondazione Daniela Ceccarelli e del responsabile della casa accoglienza Gabriele Galgani. La casa accoglienza per mamme della Fondazione Danilo Nannini ha sede nel quarto lotto e dalla sua inaugurazione, nell’aprile 2016, ha accolto oltre 600 madri, di cui circa 70 nel 2021, con massima attenzione alle misure di prevenzione anti Covid. La casa accoglienza rappresenta un servizio molto utile e apprezzato per le famiglie che hanno i propri piccoli ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese. Dotata di 13 posti letto (6 stanze doppie e una singola, tutte con bagno privato), tisaneria, soggiorno con tv e lavanderia, la casa accoglienza si sostiene grazie a libere donazioni e alla generosità di tante persone, permettendo così alle mamme di rimanere accanto ai propri neonati e bambini all’interno della struttura ospedaliera e rispondendo, al tempo stesso, a qualsiasi necessità delle famiglie dei piccoli degenti dell’ospedale di Siena.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa