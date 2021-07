L'estate è in campagna a Montespertoli: veglia sulle aie e cantine aperte

Respirare aria buona, godere di un panorama unico, assaggiare buon vino e riscoprire l'usanza antica di stare insieme la sera a veglia sulle aie delle nostre campagne: questa è l'estate di Montespertoli.

Da mercoledì 7 luglio ripartono Estate in Cantina e A Veglia sulle Aie.

Dalle ore 18 alle ore 21 sarà possibile, eccezionalmente in Piazza Machiavelli, assaggiare il vino della Fattoria di Trecento e della Fattoria La Leccia e per la cena sarà possibile prenotare, dal 7 al 9 luglio, a Le Fonti a San Giorgio (prenotazioni al 0571 609298) per la prima veglia sull'aia dell'estate 2021.

Nel fine settimana invece, saranno aperte le cantine della Fattoria La Leccia e del Castello di Sonnino.

Entrambi i progetti vogliono valorizzare il territorio e i produttori che aprono le proprie aziende agricole e le loro cantine per far scoprire i sapori della tradizione, condividere la ricchezza enogastronomica e far scoprire come si vive e si lavora nella nostra campagna.

Il calendario completo si trova sul sito del Comune alla pagina https://bit.ly/ME-MontespertoliEstate2021 oppure seguendo le pagine facebook "A veglia sulle aie" e "Estate in Cantina".

Fonte: Comune di Montespertoli