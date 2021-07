Gradimento sindaci e governatori, Lega: "Confermata buona amministrazione centrodestra"

“Le buone amministrazioni di centrodestra si stanno consolidando anche in Toscana”. Così il commissario della Lega Toscana-Salvini Premier Mario Lolini commenta il dato rilevato da “Il Sole 24 Ore” che vede tutti e sei i primi cittadini sostenuti dal Carroccio con percentuali che vanno dal cinquanta in su.

“Se Massa con il sindaco Persiani fa segnare il gradimento maggiore grazie ad un 56,5 per cento – afferma Lolini- credo che sia significativo il dato anche del Sindaco della Lega Conti a Pisa che viaggia al 51 per cento. Un occhio particolare, però, lo rivolgo a Grosseto che andrà al voto in autunno e dove abbiamo la conferma della popolarità del Sindaco Vivarelli Colonna al 53 per cento. A Pistoia, dove pesiamo in giunta, il gradimento al primo cittadino Tomasi è al 56 per cento, ad Arezzo Ghinelli, che è già nel secondo mandato, viaggia al 53 per cento e a Siena, nonostante un Pd agguerrito con personaggi locali che occupano posti cardine in Regione, il Sindaco De Mossi mantiene il 50 per cento. Vedo in difficoltà alcuni sindaci di centrosinistra, come Lucca, e questo ci fa capire come la vittoria in città sia un obiettivo concreto in cui tutti dobbiamo credere non disperdendo voti preziosi, ma restando compatti e uniti sul nome del futuro candidato. Anche a Prato dove il Sindaco Biffoni è in caduta libera e lì dovremo fare tesoro degli errori del passato dove non abbiamo saputo sfruttare le occasioni che ci sono state concesse”.

Un commento Lolini lo rivolge anche alla Regione Toscana. “Giani è al 49 per cento – afferma- segno che quell’onda del cambiamento che è partita dai comuni sta arrivando su tutti i territori. Un tempo i Governatori della Toscana avevano percentuali molto elevate, oggi non è più così ed abbiamo, come centrodestra, quattro anni davanti per riuscire, grazie anche alla spinta dei nostri sindaci, a scardinare il fortino un tempo rosso ed oggi sempre più rosé, forti anche di esempi positivi, come quello di Zaia in Veneto che viaggia su percentuali bulgare, ma anche di Fedriga in Friuli-Venezia Giulia, solo per citare due esempi di amministratori che non solo vincono, ma dimostrano con i fatti che sanno anche governare molto bene”.

Fonte: Ufficio Stampa