Il Partito democratico di Pontedera cambia sede, nuovi locali in Via Roma

Venerdì 9 luglio alle ore 18 verrà inaugurata la nuova sede dell’Unione Comunale PD di Pontedera. In un contesto politico non particolarmente favorevole, nel quale tutte le circostanze sembrano spingere verso il disimpegno e l’allontanamento, il partito pontederese cerca di rilanciare la propria attività, ripartendo da spazi più accoglienti e attrezzature adeguate per svolgere iniziativa politica.

Presto prenderanno avvio le AGORA’ democratiche volute dal segretario Letta e il PD pontederese intende farsi trovare pronto all’appuntamento, capace di coinvolgere le migliori energie e risorse nel dibattito, dare un contributo significativo a questo percorso.

Le sedi fisiche e il dibattito interno devono tornare ad essere la linfa del partito democratico, per essere punti di riferimento, per consolidare un rapporto con il territorio e la base del partito, per ritornare ad avere consenso, far nascere nuove idee e progetti per la comunità.

Interverranno all'inaugurazione Valeria Valente (commissaria provinciale PD), Susanna Cenni e Lucia Ciampi (parlamentari del territorio), i rappresentanti in Regione Alessandra Nardini, Antonio Mazzeo, Andrea Pieroni, il sindaco Franconi e gli amministratori.

Iscritti e simpatizzanti sono invitati a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa