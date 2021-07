Immobili per edilizia residenziale pubblica, aperto il bando a Firenze

Trovare sul mercato immobiliare fabbricati da destinare velocemente ad alloggi Erp per ampliare l’offerta di edilizia popolare. E’ questo lo scopo del Comune di Firenze che ha pubblicato un avviso di acquisto per il reperimento di fabbricati o porzioni di fabbricati per aiutare le famiglie che si trovano in disagio abitativo.

Palazzo Vecchio ha aperto l’avviso pubblico per comprare immobili dopo il bando della Regione Toscana che finanzia l’acquisto di fabbricati da destinare ad edilizia residenziale pubblica fino all’importo massimo complessivo di 8 milioni di euro. Grazie a questa iniziativa regionale il Comune di Firenze ha aperto la procedura di evidenza pubblica – a cui sarà possibile partecipare fino al 6 agosto alle 12 – per acquistare con i fondi messi a disposizione della Regione complessi residenziali pronti o quasi, da rendere comunque abitabili in breve tempo.

Fra i requisiti richiesti dalla Regione c'è il massimale sul prezzo al mq riconosciuto e che la richiesta sia per un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato costituito da almeno 4 alloggi, gestibili autonomamente.

Tutte le info sono a https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa