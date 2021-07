Torna Effetto Venezia e lo fa 'A braccia aperte'

Tornerà dal 4 all'8 agosto "Effetto Venezia", la più nota e consolidata festa dell'estate livornese, presentata questa mattina al Cisternino, nella sede del L.E.M. Livorno Euromediterranea, soggetto organizzatore al fianco del Comune di Livorno.

Spettacoli, concerti, mostre, mercatini, incontri nel quartiere Venezia e lungo le vie d’acqua livornesi, sino a toccare le due Fortezze, il Silos, Piazza della Repubblica e Piazza Garibaldi.

"A braccia aperte" è il titolo della 36 edizione della kermesse, scelto e voluto come rappresentazione simbolica di ciò che sono stati i nostri abbracci a distanza, come è stato spiegato alla conferenza stampa, presieduta dal sindaco Luca Salvetti, alla presenza degli assessori Rocco Garufo (Turismo e Commercio) e Simone Lenzi (Cultura) con la direttrice artistica Francesca Ricci e il vicepresidente della fondazione L.E.M. Adriano Tramonti.

Intervenuto anche il disegnatore e fumettista Daniele Caluri, curatore dell'immagine grafica della manifestazione, che inaugura la novità di dotare ogni anno Effetto Venezia di un manifesto d'autore.

"Con Effetto Venezia si rispetta quella che è ormai una tradizione estiva - ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti - e nel contempo si prosegue nel programma di manifestazioni di grande successo, tese a valorizzare quartieri e luoghi cittadini (Straborgo, Garibaldissima, poi proseguiremo le iniziative all'Ippodromo), e tese anche a smuovere l'economia. Ci sembra che sia una linea apprezzata, e siamo arrivati al punto che i cittadini di altri quartieri ci stanno chiedendo quando toccherà una festa anche per loro. Effetto Venezia, che si avvale della bellissima immagine grafica, anzi, un'opera d'arte, di Daniele Caluri, vuole dare il senso del ripartire con tanti eventi da accogliere a braccia aperte, dell'abbraccio, del riavvicinarsi, dopo che per tanto tempo siamo stati a braccia conserte , chiusi, a causa della pandemia”.

“Quando abbiamo parlato per la prima volta del tema di quest’anno - ha ricordato la direttrice di Effetto Venezia Francesca Ricci - il Sindaco è partito dall’esigenza che fosse concentrato in un ossimoro: quello di un abbraccio a distanza. Un’immagine che esprime cura e accoglienza pur nell’impossibilità del contatto che abbiamo dovuto patire. Da qui l’idea che il titolo potesse essere A braccia aperte, perché adeguato a raccontare anche la disponibilità di Effetto Venezia ad abbracciare nuovamente quasi tutta la rete artistica, culturale e sociale della città pur nella riapertura ad artisti non livornesi. Quest’anno - ha sottolineato la direttrice -gli eventi di Effetto Venezia saranno più di ottanta, centinaia gli artisti coinvolti nelle piazze, dentro ai musei, nelle vie d’acqua della Venezia, nelle chiese e all’interno degli antichi palazzi che ne fanno la storia. Ogni spazio sarà trasformato in un luogo di ascolto, di condivisione, di scambio”.

“Quando mi fu espressa l’idea di un manifesto d’autore per ogni anno e mi propose di lavorare a quello di Effetto Venezia 2021 - ha raccontato il disegnatore e fumettista livornese Daniele Caluri -accettai con piacere, ma senza rifletterci troppo. Solo dopo mi vennero in mente le parole di Mario Monicelli su chi si lamenta sempre senza agire mai. Ecco, da quel momento ho sentito il bisogno di mettermi a servizio della mia città con l’obiettivo di partecipare alla sua ripartenza. Di qui l’immagine: un intero quartiere che accoglie e abbraccia e dietro il quale la festa è già in corso”.

Per tutte le informazioni e per le iniziative su prenotazione: https://www.livorno-effettovenezia.it/