Mercoledì di shopping nelle sere di Castelfiorentino. L'avvio con un flash mob

Negozi aperti ogni mercoledì sera, per tutto il mese di luglio. Da domani (mercoledì 7 luglio) iniziano a Castelfiorentino le aperture serali straordinarie dei negozi, un’occasione per fare due passi in centro e fare un po’ di shopping, o magari assaporare un gelato.

Un clima di festa accompagnerà queste aperture, promosse dal CCN Tre Piazze, che ha già provveduto ad abbellire il centro con un allestimento speciale di colori e luci appositamente pensate per rendere più suggestiva ogni serata.

I negozi saranno aperti dalle 21.00 alle 23.30 e, in occasione della prima sera, è previsto un Flash Mob a sorpresa.

"Abbiamo investito nel nostro centro – sottolinea Pier Riccardo Olivari, presidente del CCN Tre Piazze – e speriamo che questo possa essere di buon auspicio per una ripartenza delle nostre attività e della comunità nel suo insieme. Confido che i cittadini sapranno mantenere un comportamento prudente, per evitare nuovi contagi e nuove chiusure".

"Salutiamo la prima serata di apertura dei negozi del centro – osserva l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi – alla quale seguirà a stretto giro quella di venerdì in occasione del festival In/Canti d’Estate. Una nuova, doppia opportunità per far rivivere il nostro centro storico dopo il successo del Food Festival, che accompagna la riscoperta dello stare insieme, del ritrovarsi in un’atmosfera più distesa. Ringrazio il CCN Tre Piazze per l’impegno profuso nel far sì che il nostro centro possa essere illuminato a festa, rendendolo così sempre più bello".

Dopo l’apertura straordinaria di domani, seguirà quella di venerdì (sempre dalle 21.00 alle 23.30) in occasione di In/Canti d’Estate. I negozi saranno aperti inoltre mercoledì sera 14, 21, 28 luglio.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa