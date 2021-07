Muore 59enne all'Elba, arrestato il marito: da 5 anni la maltrattava

Per la morte di una 59enne a Portoferraio i carabinieri di Livorno e Portoferraio hanno trasferito in carcere il marito indagato per omicidio. L'ordinanza arriva dalla procura di Livorno.

Il fatto di sangue è avvenuto il primo maggio scorso. Da incidente domestico l'evento celava invece altro. Nel sopralluogo la dinamica era sospetta e dall'autopsia la morte della donna è stata accerata per la rottura traumatica della milza.

Dalle indagini è stato scoperto che fin dal 2016 la donna era vittima di violenze da parte del marito. Un "regime di vita insostenibile e penoso",come afferma il gip nel capo di imputazione, con anche atti di violenza.

Secondo l'accusa il primo maggio l'uomo ha preso a calci e pugni la donna, picchiandola anche con un bastone. Da qui la morte, causata da futili motivi.