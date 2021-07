Muore Irene Fabiani, madre di due figli e vice direttrice a Farmavaldera

A soli 45 anni è venuta a mancare Irene Fabiani, vice direttrice della farmacia comunale delle Melorie a Ponsacco e madre di due bambini. La notizia risale a ieri mattina. Era originaria di Treggiaia bassa, nel comune di Pontedera, ma da tempo lavorava a Ponsacco. Oggi alle 10.30 si terranno i funerali nella chiesa della Madonna di Ripaia. Lascia il compagno Cesare, una figlia di 10 anni e un figlio di 4.

Il cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Ponsacco Francesca Brogi: "La scomparsa di Irene Fabiani addolora immensamente tutta la nostra comunità, che si stringe in maniera sincera e colma di affetto attorno a tutta la sua famiglia.

Irene è stata impegnata a servizio di Farmavaldera per circa 16 anni, per poi divenire vicedirettrice della nostra farmacia comunale de le Melorie. La sua professionalità, competenza e serietà, hanno fatto di lei un punto di riferimento per tutta Farmavaldera e nello specifico per la nostra farmacia comunale, che è potuta crescere nel tempo proprio e anche grazie a una farmacista di grande professionalità e spessore come Lei.

Ai genitori, al compagno, ai figli e a tutti i cari che Irene lascia, in maniera così drammatica e profondamente ingiusta, rivolgo le mie più sincere condoglianze, rinnovando a loro ancora una volta il ringraziamento per tutto ciò che Irene ha fatto come dipendente e come donna per la nostra farmacia, quindi per tutta la nostra comunità. Ciao carissima Irene"