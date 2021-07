Nasconde oltre 6 etti di droga nello zaino, il fiuto di Onah porta all'arresto

Servizi straordinari della Polizia di Stato: arrestato pusher alla Stazione di Santa Maria Novella che girava zaino in spalla con la “merce” occultata all’interno

Continuano i servizi straordinari della polizia disposti dal Questore di Firenze nel centro cittadino.

Nella giornata di ieri oltre 190 le persone controllate a Firenze, con particolare attenzione alla stazione di Santa Maria Novella in orario serale e notturno ed il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato.

25 le persone controllate ieri sera in Piazza Stazione, una delle quali, un cittadino marocchino di 22 anni, è stato segnalato per detenzione per uso personale di hashish, mentre un altro è stato arrestato.

Propria grazie al fiuto di Onah, pastore tedesco (grigione) antidroga della Questura di Firenze, intorno alle 21.00, è stato infatti segnalato un uomo con indosso uno zaino che tentava di allontanarsi.

Subito bloccato dagli agenti del Commissariato di Rifredi e delle Volanti, all’uomo, un 28enne di origine senegalese, non è restato che ammettere di detenere droga, mostrando inizialmente soltanto un pezzo di hashish.

Sottoposto a più approfondito controllo, l’uomo è stato sorpreso con 1250 euro in contanti e una vasta gamma di stupefacenti: 564 grammi circa di hashish suddivisa in involucri, un altro involucro con circa 10,5 grammi di cocaina, un altro involucro ancora con circa 15 grammi di marijuana e 30 grammi circa di ecstasy.

Per l’uomo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Oggi la direttissima.