Parità di genere, talk letterario a Fucecchio

“Non solo nelle istituzioni ma anche nelle associazioni e nelle imprese private. Il tema della parità di genere a Fucecchio continua a trovare terreno fertile”. La consigliera delegata alle pari opportunità Sabrina Mazzei, da anni impegnata su questo versante, sottolinea l'importanza di una partecipazione diffusa alle iniziative grazie all'impegno della commissione comunale ma anche delle associazioni del territorio e non solo.

L'ultima meritevole iniziativa, in ordine di tempo, è venuta infatti da un privato, la Libreria Blume, che ha aderito all'iniziativa nazionale "Meno mimose più libri". Si tratta di un talk letterario, nato in occasione della Giornata internazionale della donna del 2021, che affronta la complessità e le problematiche inerenti alle questioni di genere parlando di libri. I titolari della Libreria Blume hanno deciso poi di andare oltre e di trasformare la ricorrenza in un appuntamento mensile, per condividere l'idea di un “Otto marzo permanente”.

“In questo percorso – spiegano – ha giocato un ruolo molto importante la nostra collaboratrice Diana Lenzi, che fa parte di Indici paritari, un gruppo di insegnanti che si batte per l'inclusione di letterate, artiste, scienziate e delle vite di donne nei libri scolastici e per l'abolizione nel linguaggio del maschile inclusivo (si trova alla pagina www.facebook.com/groups/971503823304482). Con il sostegno di Diana ci siamo cimentate, tutti gli 8 del mese, in un talk letterario suddiviso per fasce di età, all'interno del quale abbiamo raccontato libri più o meno specialistici che ruotano attorno al femminismo e ad un’etica di uguaglianza e libertà. Alcune associazioni sono state nostre ospiti: La casa della donna di Pisa, il collettivo Non una di meno di Empoli e Frida aps di San Miniato. Ad oggi abbiamo registrato cinque puntate (quattro a cadenza mensile più una puntata speciale in occasione del 25 aprile). Dopo la pausa estiva riprenderemo a registrare con tante novità ed ospiti”.

I video delle puntate dell'8 marzo, 8 aprile, 25 aprile, 8 maggio ed 8 giugno sono disponibili sulla pagina Facebook di Blume e sul canale Youtube al seguente link www.youtube.com/channel/UC-c2otl1zCjJQ_KD23Hk-Kw

“Iniziative come queste – aggiunge Sabrina Mazzei – si sviluppano nel solco del lavoro che abbiamo portato avanti dal 2014 ad oggi insieme all'associazionismo e alla consigliere della commissione pari opportunità. Siamo orgogliose che Fucecchio porti un contributo significativo al riconoscimento della parità sul territorio e che sia una delle realtà più attive da questo punto di vista”.

