Premi "Antonio Feltrinelli" 2021, 3 su 9 ad ex studenti della Scuola Normale

L’Accademia Nazionale dei Lincei ha annunciato l’assegnazione dei Premi «Antonio Feltrinelli» per l’edizione 2021, riguardanti le materie “Scienze Matematiche e Naturali”. Si tratta di 9 premi nazionali a ricercatori italiani che si sono contraddistinti a livello internazionale nei rispettivi settori di interesse - di cui 5 a giovani studiosi di età inferiore ai 40 anni alla data del 31 ottobre 2018 con risultati di spiccata originalità, indipendenza e rilevanza -, un premio internazionale nelle Geoscienze e un premio a un’impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario.

Tre dei nove Premi nazionali sono andati ad ex studenti della Scuola Normale Superiore.

Si tratta di Camillo De Lellis, ex studente del corso ordinario e del corso di perfezionamento della Scuola Normale dal 1995 al 2002, attualmente professore all'Institute for Advanced Study di Princeton, cui sarà assegnato il Premio «Antonio Feltrinelli» per la Matematica, meccanica e applicazioni, del valore di 65.000 euro. Guido De Philippis, ex allievo PhD della Normale dal 2011 al 2014 e ora full professor alla Sissa di Trieste, cui andrà il Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» per la Matematica; Luca Pagani, studente del corso ordinario dal 2004 al 2009 e professore all’Università di Padova, vincitore del Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» per la Biologia (i Premi Antonio Feltrinelli Giovani sono di 40.000 euro ciascuno).

Inoltre la Classe di Scienze Morali, Storiche Filologiche ha annunciato l’assegnazione del Premio Linceo per la Critica dell’arte e della poesia ad Andrea Torre, ex allievo del Corso di Perfezionamento della Normale dal 1998 al 2001 e attualmente professore alla Scuola Normale di Letteratura Italiana.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa