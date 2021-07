Premio Sole d’Oro Città di Scandicci a quattro volontarie

Sono Ambra Carrai, Laura Lotti, Chiara Mattioli e Margherita Negro le quattro donne che si sono distinte nel volontariato sanitario sul territorio scandiccese, a cui la Commissione consiliare per le Pari Opportunità presieduta da Ilaria Capano ha assegnato il XIII Premio Il Sole d’Oro Città di Scandicci. “La Commissione consiliare per le Pari Opportunità”, si legge in una nota, “considerata l’eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo, e tenuto conto del tema scelto per la tredicesima edizione del Premio, ‘L’impegno in ambito sanitario e assistenziale ai tempi del Coronavirus’, ha deliberato l’assegnazione del XIII Premio Il Sole d’Oro Città di Scandicci alle quattro donne indicate dalla cittadinanza come particolarmente meritevoli per il costante impegno profuso nel volontariato sanitario sul territorio scandiccese”.