Rave concluso a Tavolaia: identificate 1.084 persone, un arresto. 19enne in prognosi riservata

Il rave party Bordell23 a Tavolaia, Santa Maria a Monte, è finito. Lo conferma la Questura di Pisa, facendo seguito alle dure parole della sindaca Ilaria Parrella. Si contano un arresto, due persone portate in commissariato e due persone in ospedale.

Sono stati identificati 1.084 partecipanti dall'Italia e dall'estero. La società agricola proprietaria della radura dove si è svolto l'evento illegale ha sporto querela. La Digos denuncerà tutti i compartecipi per reato di invasione di terreni aggravato e adotterà la misura di divieto di ritorno a Pisa fino a tre anni. Potrebbero fioccare anche multe per aver violato le norme anti-Covid.

È stato sottoposto a sequestro preventivo il tir con targa francese con all’interno le costose e mastodontiche casse utilizzate per diffondere la musica techno, mentre la polstrada ha sanzionato per oltre 4.000 euro, per multiple violazioni al Codice della Strada, un pullman con targa francese ma guidato da un cittadino italiano, che aveva condotto al rave circa 50 giovani provenienti da Roma.

Alle 19 di oggi, martedì 6 luglio, in loco sono ancora presenti 25 tra camper e motorhome, con circa 70 persone, che si stanno man mano organizzando per fare rientro in sicurezza ai luoghi di provenienza, sotto la supervisione delle forze di polizia che resteranno sul posto fino al completo deflusso. La situazione rimane sotto controllo.

Un 38enne di origini brasiliane residente in Campania è stato arrestato ai check-in allestiti dalla polizia intorno all'area. È risultato destinatario di un ordine di cattura a Avellino a seguito di condanna a 4 anni e 2 mesi di carcere.

Una 25enne di Pesaro e una 35enne del Milanese sono state portate in commissariato a Pontedera per la notifica di atti giudiziari inerenti denunce per pregresse partecipazioni a rave party.

Un 19enne lombardo è stato soccorso dalle ambulanze presenti per sospetta ingestione di glicole etilenico, attualmente è in prognosi riservata a Cisanello. Un 40enne, sempre della Lombardia, è caduto dal pianale dove si trovavano le casse ed è stato portato in pronto soccorso a Pontedera.