Refezione scolastica, lo sportello della nutrizionista è attivo a Empoli

L’obiettivo è quello di evidenziare quanto l’educazione alimentare rappresenti un aspetto da non sottovalutare nel mondo della refezione scolastica.

Da qui la nascita nel dicembre scorso dello ‘Sportello della Nutrizionista’, per le famiglie delle bambine e dei bambini delle scuole di Empoli. Lo sportello è un contatto diretto con la specialista, Susanna Agnello.

Si tratta di una finestra sulla alimentazione, molto utile anche in questi giorni di vacanze estive per tutti gli alunni delle scuole empolesi, dai nidi all’infanzia, dalle primarie alle medie.

Lo sportello della nutrizionista è una guida sui piatti serviti nelle scuole, sul cibo che viene consumato dalle alunne e dagli alunni nelle mense scolastiche delle scuole cittadine.

Uno sportello sempre attivo che aspetta anche oggi, che ragazze e ragazzi mangiano nelle proprie abitazioni e non a scuola, tutti i genitori per dare consigli utili, ascoltare ogni vostra richiesta, soprattutto anche leggendo gli articoli che la specialista pubblica on line nella sezione dedicata all’argomento al link: https://www.empoli.gov.it/sportello-nutrizionista-susanna-agnello.

Insomma una finestra sull’educazione alimentare.

Ecco i temi degli articoli pubblicati:

- ‘prima colazione’ come importanza e corretta abitudine per tutti;

- come devono essere classificati alimenti come patate, mais e piselli che non possono essere messi al posto delle verdure perché non lo sono;

- il ‘pasto in bianco’, spiegando tempi e modalità, quando e per quanto tempo va dato, seguendo una prescrizione medica e quindi limitandolo a tre giorni massimo oppure per altri motivi riconducibili alla religione o all’etica;

- gli agrumi come frutti amici della salute;

- una curiosità sull’olio di semi se è meno grasso dell’olio d’oliva?

- i trucchi su come non prendere peso durante le festività

- esiste davvero un piatto più adatto ai bambini

- perché mio figlio non mangia a mensa?

- perché è importante mangiare sano fin da piccoli

- un ruolo della mensa scolastica: socializzazione confronto tra bambini

Per mettersi in contatto con la nutrizionista, i genitori delle bambine e dei bambini che frequentano i servizi educativi comunali, possono utilizzare il link https://www.empoli.gov.it/sportello-nutrizionista-susanna-agnello sul sito del Comune e visualizzare il video di presentazione della specialista, oppure inviare una email all’indirizzo nutrizionistacomuneempoli@mynutritional.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa