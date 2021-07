Ricerche sul Dna di Leonardo Da Vinci, individuati 14 discendenti attualmente in vita

Il profilo genetico del Genio potrebbe essere ricostruito fino ad arrivare ai discendenti attualmente viventi. Dopo decenni di ricerche documentali gli studi sul Dna di Leonardo portano nuovi interessanti elementi, grazie ad un più completo albero genealogico della famiglia Da Vinci.

Le ricerche, pubblicate sulla rivista Human Evolution da Alessandro Vezzosi fondatore del Museo Ideale Leonardo Da Vinci e Agnese Sabato, presidente dell'Associazione Leonardo Da Vinci Heritage, aiuteranno a risalire al profilo genetico del Genio rinascimentale. I risultati portano alla ricostruzione dal 1331 a oggi di padre in figlio in 21 generazioni, identificando ben 14 discendenti in linea diretta maschile attualmente viventi, dei quali 13 sono ancora sconosciuti.

Già nel 2016 furono individuati 35 discendenti viventi di Leonardo, ma per lo più indiretti, da parentele parallele anche in linea femminile come nel caso del regista Franco Zeffirelli. Come spiegato da Vezzosi, queste persone non potevano però fornire informazioni utili su Dna di Leonardo Da Vinci e in particolare sul cromosoma Y, che viene trasmesso ai discendenti maschi e resta invariato per quasi 25 generazioni.

Adesso potrebbe arrivare la svolta con i nuovi discendenti in linea maschile attualmente in vita, derivanti dal padre ser Piero e dal fratellastro Domenico. Le persone discendenti del Genio hanno un'età tra 1 e 85 anni e vivono nei Comuni limitrofi a Vinci, fino alla Versilia.