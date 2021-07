Sputa in faccia a una donna per una mancata precedenza: accade a Pisa

Ha sputato in faccia a una donna che mentre faceva retromarcia con la sua auto per uscire da un parcheggio non gli aveva dato la precedenza. Per questo un 43enne dell'Est Europa ma residente a Pisa è stato identificato dalla polizia di Pisa in via di Cisanello. La richiesta è arrivata dalla donna alla guida, una 40enne di Pontedera. L'uomo è stato trovato poco lontano dal fatto. Ha ammesso il gesto giustificandolo con un litigio avuto poco prima con la moglie. Adesso lui rischia una multa tra i 5 e i 10mila euro per l'ingiuria.

Fonte: Questura di Pisa